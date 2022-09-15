"قلبي" و"كن سالمًا" التطوعي تُوَقّعان عقد شراكة مجتمعية

من جهته، عبّر المدير التنفيذي لجمعية قلبي الدكتور حسين العنزي، على أهمية الشراكة المجتمعية وأثرها الإعلامي في إبراز الأنشطة التي تساهم في خدمة المجتمع؛ مبينًا أن من ضمن أهداف الشراكة المتميزة إتاحة المشاركة لفريق كن سالمًا في الفرص التطوعية التي تطرحها جمعية قلبي.