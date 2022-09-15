"قلبي" و"كن سالمًا" التطوعي تُوَقّعان عقد شراكة مجتمعية

وقّعت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" عقد شراكة مجتمعية مع فريق "كن سالمًا" التطوعي؛ بهدف توحيد الجهود المبذولة التي تساهم في خدمة المجتمع، ورفع مستوى آليات العمل بين الجهتين، وتقديم الخدمات التطوعية، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأنشطة الطرفين، والحرص على إيجاد نوافذ جاذبة لإشراك المتطوعين والاستفادة من إسهاماتهم وإمكانياتهم، وتجاربهم وخبراتهم في مجال الأعمال التطوعية.
مثّل جمعية "قلبي" مدير إدارة التطوع سعاد الغامدي، بحضور المدير التنفيذي للجمعية الدكتور حسين العنزي؛ فيما مثّل فريق "كن سالمًا" مهند العمري قائد الفريق التطوعي وعبدالله العمري المشرف العام للفريق.
من جهته، عبّر المدير التنفيذي لجمعية قلبي الدكتور حسين العنزي، على أهمية الشراكة المجتمعية وأثرها الإعلامي في إبراز الأنشطة التي تساهم في خدمة المجتمع؛ مبينًا أن من ضمن أهداف الشراكة المتميزة إتاحة المشاركة لفريق كن سالمًا في الفرص التطوعية التي تطرحها جمعية قلبي.
وتعكس هذه الشراكة رؤية جمعية قلبي "التميز في العمل الخيري والتنموي المستدام".