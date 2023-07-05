"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية تعاون مع "عناية" لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة العربية السعودية.
ووقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ورئيس مجلس إدارة جمعية "عناية" الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، في مقر المركز بالرياض.
ويأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة الحثيث لدعم البرامج التطوعية في عدد من الدول المستفيدة حول العالم في مختلف التخصصات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات المحلية المعنية لتطوير العمل الإغاثي والإنساني الدولي، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تحث على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية.