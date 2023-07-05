"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية تعاون مع "عناية" لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة

ويأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة الحثيث لدعم البرامج التطوعية في عدد من الدول المستفيدة حول العالم في مختلف التخصصات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات المحلية المعنية لتطوير العمل الإغاثي والإنساني الدولي، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تحث على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية.