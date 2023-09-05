أكثر من 100 ألف زائر لصفحة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم

أعلن ديوان المظالم -ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية- أن عدد زوار صفحة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في منصة "معين الرقمية" قد تجاوز 100.000 زائر؛ وذلك خلال عام واحد فقط منذ إطلاقها؛ إذ احتوت الصفحات على مجموعة من المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا التي لا يجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلا بقرار من الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا.