أكثر من 100 ألف زائر لصفحة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم

أعلن ديوان المظالم -ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية- أن عدد زوار صفحة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في منصة "معين الرقمية" قد تجاوز 100.000 زائر؛ وذلك خلال عام واحد فقط منذ إطلاقها؛ إذ احتوت الصفحات على مجموعة من المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا التي لا يجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلا بقرار من الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا.
وتضم صفحة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا مجلديْن احتويا على المبادئ الصادرة من المحكمة الإدارية العليا خلال الأعوام (1439هـ- 1440هـ- 1441هـ)، عبر 958 صفحة اشتملت على 160 حكمًا وقرارًا، ويأتي تدوين هذه المبادئ ونشرها عبر منصة ديوان المظالم الرقمية؛ سعيًا للإسهام في إثراء العلوم القضائية، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية، ودعمًا للاستقرار القضائي في نظر الدعاوى.
تجدر الإشارة إلى أن نظام ديوان المظالم نَصّ على أن يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة الإدارية العليا وعضوية جميع قضاتها، ويتطلع ديوان المظالم أن يسهم نشر المبادئ القضائية للمحكمة الإدارية العليا في إثراء الوعي المعرفي وتقليص أمد التقاضي وتحقيق القضاء المؤسسي المبني على المبادئ الثابتة والعدالة الناجزة.