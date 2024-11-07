السعودية تشارك في اجتماع المجموعة العالمية للطاقة الاندماجية بروما

وأكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات التقنية والعلمية المرتبطة بالطاقة الاندماجية، مشيرًا إلى أن هذه التقنية تحمل آفاقًا واعدة لتحقيق مستقبل طاقة مستدام، وتتابع المملكة عن كثب التطورات في مجال الطاقة الاندماجية، وتسعى إلى بناء قدرات وطنية في هذا المجال، بما يعزز دورها الريادي في مختلف مجالات الطاقة النظيفة.