السعودية تشارك في اجتماع المجموعة العالمية للطاقة الاندماجية بروما

شاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع الوزاري الافتتاحي للمجموعة العالمية للطاقة الاندماجية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عُقد أمس في العاصمة الإيطالية روما؛ بهدف دعم التعاون الدولي لتطوير تكنولوجيا الطاقة الاندماجية النووية وتحقيق طاقة نظيفة وآمنة وموثوقة.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ألقى خلالها كلمة المملكة التي أشاد فيها بجهود إيطاليا في استضافة هذا الحدث المهم، وبالدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تسريع الجهود الدولية لتطوير تكنولوجيا الاندماج النووي.
وأكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات التقنية والعلمية المرتبطة بالطاقة الاندماجية، مشيرًا إلى أن هذه التقنية تحمل آفاقًا واعدة لتحقيق مستقبل طاقة مستدام، وتتابع المملكة عن كثب التطورات في مجال الطاقة الاندماجية، وتسعى إلى بناء قدرات وطنية في هذا المجال، بما يعزز دورها الريادي في مختلف مجالات الطاقة النظيفة.
وأبرز حرص المملكة على التعاون مع الشركاء الدوليين للدفع بتطوير الطاقة المستدامة، وتحقيق رؤية مستقبلية تضمن استدامة موارد الطاقة وتدعم الابتكار.