"الجبير" يجري مباحثات مع الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو.
وشهد الاستقبال بحث علاقات التعاون بين المملكة والأمم المتحدة فيما يخص التعاون المشترك في شؤون التغير المناخي ومكافحة التصحر، كما استعرض الجانبان مبادرات المملكة وجهودها في هذا الصدد، وناقشا أبرز المستجدات الدولية بشأن حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حضر الاستقبال، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.