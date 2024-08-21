"الجبير" يجري مباحثات مع الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

وشهد الاستقبال بحث علاقات التعاون بين المملكة والأمم المتحدة فيما يخص التعاون المشترك في شؤون التغير المناخي ومكافحة التصحر، كما استعرض الجانبان مبادرات المملكة وجهودها في هذا الصدد، وناقشا أبرز المستجدات الدولية بشأن حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.