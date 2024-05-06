أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة 15 من طلاب جامعة المجمعة الخميس القادم

وثمّن رئيس جامعة المجمعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل لسمو أمير منطقة الرياض، رعايته وتشريفه لهذا الحفل، والذي يأتي امتدادًا لما حظيت به الجامعة من دعم من قِبَل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- وبإشراف ومتابعة من وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان؛ مما يعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعم قطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية والتطوير.