بمشاركة المملكة.. انطلاق أولمبياد علم الفلك والفيزياء الفلكية الدولي بالبرازيل

ويمثل المملكة في الأولمبياد الدولي، منتخبٌ من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، ممَّن أعمارهم دون العشرين عاماً، يتنافسون مع نحو 250 طالباً وطالبة، من 50 دولة.