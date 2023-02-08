رئاسة المسجد النبوي توضح واقعة دخول امرأتَيْن غير مسلمتَيْن بلباس غير مناسب

وتفصيلاً، قالت الوكالة إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/ ٧/ ١٧هـ من دخول امرأتين غير مسلمتين ساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب لخصوصية المكان، فقد تبيّن أن دخولهما عن طريق الخطأ، وقد تم إفهامهما -وفق المتبع- خصوصية وقدسية المسجد النبوي، وتعرفيهما برسالة المسجد النبوي. وقد أبدتا تفهمهما لإرشادات العاملين، وعبرتا عن شكرهما وتقديرهما على ما وجدتاه من حسن التعامل.