سيناتور أمريكي.. زيارة بايدن للسعودية قرار حكيم والعلاقات القوية مهمة لأمريكا والمنطقة

قال السناتور الامريكي السابق جو ليبرمان، إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالسفر إلى السعودية، والتوقف قبل ذلك في إسرائيل حكيم، حيث إن منطقة الشرق الأوسط كانت بحاجة إلى هذه الزيارة مع التوترات التي تخلقها إيران الرافضة عن التخلي عن برنامجها النووي.