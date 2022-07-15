سيناتور أمريكي.. زيارة بايدن للسعودية قرار حكيم والعلاقات القوية مهمة لأمريكا والمنطقة

قال السناتور الامريكي السابق جو ليبرمان، إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالسفر إلى السعودية، والتوقف قبل ذلك في إسرائيل حكيم، حيث إن منطقة الشرق الأوسط كانت بحاجة إلى هذه الزيارة مع التوترات التي تخلقها إيران الرافضة عن التخلي عن برنامجها النووي.
وأشار ليبرمان في لقاء مع قناة نيو ماكس الأمريكية إلى أنه من الضرورة كبح التوترات النووية في الشرق، حيث إن الإيرانيين لن يكونوا لطفاء مع الولايات المتحدة ولا حلفائها في المنطقة.
وأضاف أن أفضل ما يمكن أن يفعله بايدن هو زيارته للسعودية وهي الحليف القوي وضرورة إبلاغهم بأن الولايات المتحدة دائماً تقف إلى جانب المملكة وليست حليفة مع إيران مطلقاً.
وقال ان العلاقات القوية مع السعودية ضرورية للغاية لأمريكا وكذلك للحفاظ على السلام في المنطقة، حيث إن المملكة تقف إلى جانب الولايات المتحدة على عكس إيران.