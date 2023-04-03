رئاسة الحرمين للمعتمرين : انتظارك لدقائق في مصلاك يجنبك الوقوع في الزحام

وأكد أن ما شهده الحرمان الشريفان من تميز على كافة الخدمات الميدانية والإدارية على الرغم من زيادة الأعداد المليونية في الحرمين، هو نتاج دعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات فيهما.