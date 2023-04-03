رئاسة الحرمين للمعتمرين : انتظارك لدقائق في مصلاك يجنبك الوقوع في الزحام

دعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الزوار والمعتمرين بالانتظار بعد الصلاة في اماكن لتجنب الزحام .
وقالت الرئاسة عبر حسابها في تويتر :أخي المعتمر: انتظارك لدقائق في مصلاك بعد أداء الصلاة يجنبك الوقوع في الزحام.
وكان قد أعلن أمس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1444هـ.
وأكد أن ما شهده الحرمان الشريفان من تميز على كافة الخدمات الميدانية والإدارية على الرغم من زيادة الأعداد المليونية في الحرمين، هو نتاج دعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات فيهما.