"لينة التاريخية" تستقبل الزوار بـ16 حديقة ومسطحًا أخضر و5 ملاعب رياضية

هيّأت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية لينة التاريخية 16 حديقة ومتنزهًا أخضر بلغ إجمالي مساحاتها أكثر من "285,600" متر مربع، و5 ملاعب رياضية، ومضامير مشاة، تضمّنت جلسات، وألعابًا للأطفال، وأجهزة رياضية، وخدمات عامة متنوعة لاستقبال زوارها تزامنًا مع الإجازة الصيفية.