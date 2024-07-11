"لينة التاريخية" تستقبل الزوار بـ16 حديقة ومسطحًا أخضر و5 ملاعب رياضية

هيّأت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية لينة التاريخية 16 حديقة ومتنزهًا أخضر بلغ إجمالي مساحاتها أكثر من "285,600" متر مربع، و5 ملاعب رياضية، ومضامير مشاة، تضمّنت جلسات، وألعابًا للأطفال، وأجهزة رياضية، وخدمات عامة متنوعة لاستقبال زوارها تزامنًا مع الإجازة الصيفية.
وأوضح رئيس بلدية لينة التاريخية المهندس نادر الفديد، أنه تم تجهيز هذه الحدائق والمسطحات ومضامير المشاة بـ43 لعبة متنوعة و60 جهازًا رياضيًّا متعدد الاستخدامات، وخدمات عامة متنوعة.
وذكر أن الفرق الميدانية أنجزت أعمال الصيانة للحدائق والمتنزّهات والمسطحات الخضراء، وصيانة ألعاب الأطفال ووسائل السلامة، والمماشي الرياضية، وأعمدة الإنارة والإنارات التجميلية، والجلسات العائلية، والمرافق العامة، والكراسي؛ مما يعزز سلامتها ويضمن استمرار أدائها الأمثل، إضافة إلى حضور فرق الطوارئ بشكل دائم، وذلك ضمن خطتها لأنسنة المدن وتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.