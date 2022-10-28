أصول شركة "أعمال الشاطئ" المتقدمة لإدارة المطارات تتجاوز 700 مليون ريال

وقال "مريع": يعمل بالشركة عدد كبير من الموظفين السعوديين والسعوديات، بالإضافة إلى العمالة الأجنبية؛ حيث لا يقل إجمالي العاملين عن 2000 موظف وموظفة، وكانت مؤسسة سابقاً ثم تحولت إلى شركة.