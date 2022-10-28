أصول شركة "أعمال الشاطئ" المتقدمة لإدارة المطارات تتجاوز 700 مليون ريال

كشف رئيس مجلس إدارة شركة "أعمال الشاطئ" الرائدة في مجال صناعة النقل الجوي إبراهيم بن يحيى مريع، أن أصول الشركة في المطارات تجاوزت 700 مليون ريال.
وقال "مريع": يعمل بالشركة عدد كبير من الموظفين السعوديين والسعوديات، بالإضافة إلى العمالة الأجنبية؛ حيث لا يقل إجمالي العاملين عن 2000 موظف وموظفة، وكانت مؤسسة سابقاً ثم تحولت إلى شركة.
وأضاف: الهيئة العامة للطيران المدني شريك استراتيجي، وبحسب توجيهاتها، ممثلة في شركة تجمع مطارات الثاني؛ فقد قامت الشركة بدعم أسطول النقل السطحي بالمطارات بعدد من المعدات والحافلات الحديثة، ويأتي هذا الدعم من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمرتادي المطارات الدولية والداخلية بمملكتنا الحبيبة.
وأردف: تم تأمين 55 حافلة حديثة منها 15 حافلة لخدمة ضيوف الدرجة الأولى ورجال الأعمال و40 حافلة لخدمة الضيوف من الدرجة السياحية، بالإضافة إلى 30 رافعة طبية لخدمة الركاب من ذوي الهمم وسوف يتم توزيعها على المطارات بمعرفة شركة تجمع مطارات الثاني بحسب الاحتياج.