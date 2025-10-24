مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده الإنسانية في لبنان وباكستان والصومال

ففي لبنان، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال البلاد، (51) مهمة إسعافية خلال الفترة من (10) حتى (16) أكتوبر 2025م، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة. وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات في مدينة المنية، استفاد منها اللاجئون السوريون والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين في لبنان.