مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده الإنسانية في لبنان وباكستان والصومال

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإنسانية في عدد من الدول، شملت لبنان وباكستان والصومال، ضمن جهوده المستمرة لدعم المحتاجين والمتضررين حول العالم.
ففي لبنان، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال البلاد، (51) مهمة إسعافية خلال الفترة من (10) حتى (16) أكتوبر 2025م، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة. وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات في مدينة المنية، استفاد منها اللاجئون السوريون والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين في لبنان.
وفي باكستان، وزّع المركز (3,870) سلة غذائية في مناطق نانكانا وخير بور وجامشورو ومتياري بإقليم السند، ومنطقتي بهاولنقر وخانيوال بإقليم البنجاب، استفاد منها (27,378) فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية باكستان الإسلامية لعام 2025م.
أما في الصومال، فقد وزّع المركز (300) حقيبة إيوائية و(750) حقيبة ملابس و(50) خيمة في إقليم سول، استفاد منها (6,450) فردًا يمثلون (1,075) أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية للنازحين والمتضررين في جمهورية الصومال الفيدرالية لعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للتخفيف من معاناة الشعوب والدول المتضررة حول العالم.