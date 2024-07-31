تفاهم بين "آركو" و"عرب سات" لبناء نموذج حلول أقمار صناعية للتصدي للكوارث

وقّعت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" في مقرها أمس، مذكرة تفاهم مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات"؛ بهدف بناء نموذج لخدمة المجتمعات العربية يعتمد على حلول الأقمار الصناعية الشاملة التي تسهل الاستجابة المرنة أثناء الكوارث.
وتأتي المذكرة التي وقّعها كل من أمين عام المنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، والرئيس التنفيذي لـ"عرب سات" المهندس الحميدي بن مناحي العنزي، في إطار إدراك الطرفين للفوائد المتبادلة بينهما؛ لتعزيز تعاونهما لبناء حلول أقمار صناعية مرنة وقابلة للتطوير للتصدي لأي كوارث مستقبلية، وتشمل مجالات التعاون الاتصال بالأقمار الصناعية لتسهيل الاستجابة السريعة للكوارث؛ إدارة الكوارث والتأهب لها؛ شبكة فضائية خاصة مصممة لخدمة أصحاب المصلحة في الاستجابة للكوارث؛ حلول شاملة تضمن تشغيل كامل لشبكة الأقمار الصناعية حتى منفذ إيثرنت للمودم؛ التعافي من الكوارث بين مراكز البيانات الرئيسية والاحتياطية؛ بناء القدرات وفق تجربة عربسات في خدمة الإنسانية؛ التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات بالنظر إلى علاقاته الوثيقة مع الإدارات والهيئات التنظيمية في جميع البلدان؛ تطوير نموذج مخصص للعالم العربي لإدارة الكوارث والاستجابة المرنة.
ووصف الدكتور "التويجري" هذه المذكرة بـ "الخطوة الرائدة" لتكريس استخدام أحدث التقنيات المتوفرة في "عرب سات" للتنبؤ بالكوارث والتخفيف من المعاناة الناتجة عنها في دول المنطقة العربية؛ مشيرًا إلى أنها توفر أرضية صلبة للشراكة بين الطرفين لمواجهة تحديات الكوارث من خلال الاستفادة من أحدث نظم المعلومات التقنية في التصدي لها والتنبؤ بها، موضحًا أن هذه المذكرة تأتي في إطار إدراك الطرفين لأهمية العمل المشترك ومد جسور التعاون بينهما في الرصد والتنبؤ للحد من مخاطر الكوارث في العالم العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية.
من جهته، بيّن المهندس "العنزي" أنه تم خلال زيارة المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بحث تعزيز العمل المشترك لخدمة العمل الإنساني بالمنطقة العربية من خلال تخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن الكوارث، كذلك زيارة المركز العربي للاستعداد للكوارث في الأمانة العامة للمنظمة وهو مركز متميز جدًا ولديه قدرات وإمكانيات متطورة ويعمل فيه شباب متميزون، ويمكن أن يكون هذا المركز في خدمة الإنسان العربي ومساعدته من خلال تخفيف معاناته، وهذا يتحقق بالاستعداد للكوارث ومختلف حالات الطوارئ والتنبؤ بها قبل حدوثها.