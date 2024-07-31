تفاهم بين "آركو" و"عرب سات" لبناء نموذج حلول أقمار صناعية للتصدي للكوارث

وتأتي المذكرة التي وقّعها كل من أمين عام المنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، والرئيس التنفيذي لـ"عرب سات" المهندس الحميدي بن مناحي العنزي، في إطار إدراك الطرفين للفوائد المتبادلة بينهما؛ لتعزيز تعاونهما لبناء حلول أقمار صناعية مرنة وقابلة للتطوير للتصدي لأي كوارث مستقبلية، وتشمل مجالات التعاون الاتصال بالأقمار الصناعية لتسهيل الاستجابة السريعة للكوارث؛ إدارة الكوارث والتأهب لها؛ شبكة فضائية خاصة مصممة لخدمة أصحاب المصلحة في الاستجابة للكوارث؛ حلول شاملة تضمن تشغيل كامل لشبكة الأقمار الصناعية حتى منفذ إيثرنت للمودم؛ التعافي من الكوارث بين مراكز البيانات الرئيسية والاحتياطية؛ بناء القدرات وفق تجربة عربسات في خدمة الإنسانية؛ التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات بالنظر إلى علاقاته الوثيقة مع الإدارات والهيئات التنظيمية في جميع البلدان؛ تطوير نموذج مخصص للعالم العربي لإدارة الكوارث والاستجابة المرنة.