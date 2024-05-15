15 مركزًا صحيًّا تحصل على شهادة "سباهي" في معايير الجودة والسلامة بالمدينة المنورة

وأوضح تجمع المدينة الصحي أن قائمة المراكز التي حصلت على شهادة سباهي، تَضمنت مركز: (النخيل، والشقران، والعقدة، وتلعة نزاء، ومدائن صالح، وفضلا، والنجف، وبلغة، والرويضة)، إضافة إلى مركز: (الأصيفرين، والحرة الغربية، والسميري، والديرة، وعدان، والسوسية)؛ مبينًا أنها حققت المتطلبات الأساسية للسلامة وأعلى معايير الجودة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين التي ستسهم -بشكل فعال- في تقديم خدمات عالية المستوى بما يعزز ثقة المرضى بجودة الخدمة المقدمة؛ مشيرًا إلى أن هذه المراكز اجتازت عملية التقييم التي شملت العديد من المعايير كالقيادة وإدارة الجودة وسلامة المرضى والقوى العاملة، إضافة إلى إدارة المعلومات والسجلات الطبية وحقوق المرضى وعائلاتهم والتوعية الصحية، إلى جانب المعايير الأخرى التي يتم تطبيقها في المراكز الصحية.