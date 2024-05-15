15 مركزًا صحيًّا تحصل على شهادة "سباهي" في معايير الجودة والسلامة بالمدينة المنورة

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن حصول 15 مركز رعاية صحية أولية، على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي CBAHI" بعد تحقيقهم معايير الاعتماد المطلوبة واجتيازهم التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أن قائمة المراكز التي حصلت على شهادة سباهي، تَضمنت مركز: (النخيل، والشقران، والعقدة، وتلعة نزاء، ومدائن صالح، وفضلا، والنجف، وبلغة، والرويضة)، إضافة إلى مركز: (الأصيفرين، والحرة الغربية، والسميري، والديرة، وعدان، والسوسية)؛ مبينًا أنها حققت المتطلبات الأساسية للسلامة وأعلى معايير الجودة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين التي ستسهم -بشكل فعال- في تقديم خدمات عالية المستوى بما يعزز ثقة المرضى بجودة الخدمة المقدمة؛ مشيرًا إلى أن هذه المراكز اجتازت عملية التقييم التي شملت العديد من المعايير كالقيادة وإدارة الجودة وسلامة المرضى والقوى العاملة، إضافة إلى إدارة المعلومات والسجلات الطبية وحقوق المرضى وعائلاتهم والتوعية الصحية، إلى جانب المعايير الأخرى التي يتم تطبيقها في المراكز الصحية.
وتابع التجمع أن هذا الاعتماد جاء بعد نجاح المراكز في تحقيق معايير المتطلبات الأساسية للسلامة والالتزام بتطبيق معايير الجودة واجتياز التقييم الشامل وسلامة المرضى في إدارة الرعاية الأولية وصحة المجتمع، وبعد اجتياز المراكز للتقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
يُذكر أن اللجنة اطلعت على جميع الإجراءات والسياسات العملية في الجودة والسلامة؛ حيث وجدت أن هذه المراكز توفر الرعاية الطبية وفق المعايير التي وضعتها بهدف الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للكفاءات الطبية والفنية والهندسية والإدارية من خلال تطبيق جميع المعايير والمتطلبات الصحية المحلية؛ وذلك للنهوض بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين.