رسالة حازمة وجّهتها الدولة بسرعة الفصل في قضية "القرهدي".. "لا تهاون مع جرائم تعاطي السموم"

وأعطت سرعة إجراءات التقاضي وعرض القضية على المحاكم وصولاً للفصل فيها، مؤشرًا واضحًا وحازمًا لمدى تطور منظومة القضاء تحقيقاً لمبادئ العدالة الناجزة والنطق بالأحكام سريعاً بعد استيفاء القضية مراحلها ودرجاتها، وكذلك التأكيد على استتباب الأمن وإقامة حدود الله في الأرض بحق مَن يزهق الأرواح التي حرّم الله قتلها، وتشديدًا على أن الدولة ستبقى راعية وضامنة -بعد الله- لأمن المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.