"السفياني" لـ"سبق": العيد الجمعة.. والهلال سيكون فوق الأفق الغربي

وأضاف: تشير هذه البيانات والحسابات الفلكية القطعية بولادة الهلال قبل مغيب شمس اليوم التاسع والعشرين من رمضان، ووجود الهلال فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس، وهما شرطان أساسيان لدخول شهر شوال، وبناءً على ما تقدم فمن المتوقع أن يكون يوم الجمعة 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.