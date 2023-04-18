"السفياني" لـ"سبق": العيد الجمعة.. والهلال سيكون فوق الأفق الغربي

أكد الدكتور شرف السفياني مؤسس ورئيس مجلس إدارة "جمعية آفاق لعلوم الفلك" بالطائف، حدوث الاقتران الفلكي "الاستسرار"، أو "المحاق" يوم الخميس 29 رمضان 1444هـ الموافق 20 إبريل 2023 الساعة 07:12 صباحاً.
وقال "السفياني" عبر بيان للجمعية أورده لـ"سبق": بالنظرة على المعايير والحسابات الفلكية لهلال شوال بحسب أفق مكة المكرمة، فإن غروب الشمس سيكون الساعة: 06:42 مساءً، بزاوية الاستطالة: 5 درجات، في حين سيكون غروب القمر الساعة: 07:05 مساءً، وشكل الهلال: سماوي قرناه نحو الأعلى، وعمرهُ: 11 ساعة و30 دقيقة، وفترة مكوثه: 23 دقيقة، وارتفاعه عن الأفق: 5.
وأضاف: تشير هذه البيانات والحسابات الفلكية القطعية بولادة الهلال قبل مغيب شمس اليوم التاسع والعشرين من رمضان، ووجود الهلال فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس، وهما شرطان أساسيان لدخول شهر شوال، وبناءً على ما تقدم فمن المتوقع أن يكون يوم الجمعة 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.
وأشار إلى أن الجمعية سوف تقوم بمشيئة الله وكعادتها السنوية باستطلاع الهلال من خلال لجنة تحرّي الأهلّة في الجمعية، وذلك من منطقة الهدا بمحافظة الطائف، دكة بافيل، وباستخدام أحدث أجهزة رصد الأهلة.
وتابع "السفياني": سوف يكون هناك إفطار للصائمين مقدم من جمعية العون الخيرية بالمحافظة.