بأحدث الأجهزة.. تدخّل جراحي دقيق بـ"سلمان الطبية" ينقذ شابًّا من شلل دائم

وأوضح تجمع المدينة الصحي أن المريض حضر إلى عيادة جراحة العمود الفقري بالمستشفى الرئيسي لمدينة الملك سلمان الطبية وهو يعاني من نوبات فقدان للوعي مفاجئة إثر تعرضه لإصابة في الفقرات العنقية؛ حيث تم استقبال المريض على الفور وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وشُخّصت الحالة بعدم ثبات في الفقرات العنقية وقاع الجمجمة ناتج عن تشوه خلقي أدى إلى ضغط شديد على قناة الحبل الشوكي والنخاع المستطيل؛ مما قد يتسبب في شلل دائم أو وفاة للمريض لا قدر الله.