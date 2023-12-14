بأحدث الأجهزة.. تدخّل جراحي دقيق بـ"سلمان الطبية" ينقذ شابًّا من شلل دائم

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري بمدينة الملك سلمان الطبية، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنهاء معاناة مريض في العقد الثاني من العمر، نتيجة ضغط على الحبل الشوكي والنخاع المستطيل قد يتسبب في شلل دائم.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أن المريض حضر إلى عيادة جراحة العمود الفقري بالمستشفى الرئيسي لمدينة الملك سلمان الطبية وهو يعاني من نوبات فقدان للوعي مفاجئة إثر تعرضه لإصابة في الفقرات العنقية؛ حيث تم استقبال المريض على الفور وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وشُخّصت الحالة بعدم ثبات في الفقرات العنقية وقاع الجمجمة ناتج عن تشوه خلقي أدى إلى ضغط شديد على قناة الحبل الشوكي والنخاع المستطيل؛ مما قد يتسبب في شلل دائم أو وفاة للمريض لا قدر الله.
وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية دقيقة لإزالة الضغط عن الحبل الشوكي والنخاع المستطيل، وتثبيت الفقرات العنقية والجزء السفلي من الجمجمة بالاستعانة بأحدث التقنيات باستخدام أحدث أجهزة الرصد العصبي ونظام الملاحة العصبية؛ حيث تكللت العملية بالنجاح -بحمد الله- بمشاركة طاقم من أطباء جراحة العمود الفقري وجراحة المخ والأعصاب وأطباء التخدير، وقد غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.
يُذكر أن طوارئ مستشفيات مدينة الملك سلمان الطبية قد استقبلت 83017 مستفيدًا خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري 2023م؛ فيما أجرت 3473 عملية جراحية خلال الفترة ذاتها.