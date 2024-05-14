العملية استغرقت 5 ساعات.. "تخصصي الطائف" ينقذ قلب خمسيني تعرض لانسداد 3 شرايين

ووفقًا لبيان ورد "سبق" فقد قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية عاجلة عبارة عن عملية قلب مفتوح للمريض استغرقت أكثر من خمس ساعات تم خلالها استخدام أحدث التقنيات الجراحية المتقدمة، حيث تم استخراج الوريد من الساق بجهاز المنظار الجراحي دون الحاجة إلى الفتح التداخلي ما يحسن من جودة عمليات هذا النوع بحيث يقلل من فقد الدم ويساعد على سرعة التئام الجروح، تكللت العملية بالنجاح ومن دون أي مضاعفات- ولله الحمد -.