العملية استغرقت 5 ساعات.. "تخصصي الطائف" ينقذ قلب خمسيني تعرض لانسداد 3 شرايين

باشر مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي عضو تجمع الطائف الصحي، حالة مريض خمسيني وصل يعاني بسبب آلام حادة في الصدر، حيث تم عمل قسطرة تشخيصية بيّنت قصورًا في الشرايين التاجية مع ضيق وانسدادات بثلاثة شرايين في القلب.
ووفقًا لبيان ورد "سبق" فقد قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية عاجلة عبارة عن عملية قلب مفتوح للمريض استغرقت أكثر من خمس ساعات تم خلالها استخدام أحدث التقنيات الجراحية المتقدمة، حيث تم استخراج الوريد من الساق بجهاز المنظار الجراحي دون الحاجة إلى الفتح التداخلي ما يحسن من جودة عمليات هذا النوع بحيث يقلل من فقد الدم ويساعد على سرعة التئام الجروح، تكللت العملية بالنجاح ومن دون أي مضاعفات- ولله الحمد -.
وأضاف البيان: بعد الاطمئنان عليه غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة على أن يراجع مراجعات دورية بمركز القلب التخصصي بالمستشفى.
يُذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بـ ٥٠٠ سرير لديه العديد من المراكز المتخصصة منها مركز القلب المؤهل بالكوادر البشرية والتقنيات الحديثة المتقدمة.