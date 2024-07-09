الجامعة السعودية الإلكترونية تدشن فرعها بالقريات ابتداءً من العام الجامعي 1446هـ

كما قدم رئيس الجامعة شكره للزملاء في الجامعة السعودية الإلكترونية على تعاونهم الدائم لما فيه مصلحة أبناء وبنات الوطن، وشدد على أن الجامعة حريصة على التعاون المثمر البناء الذي يخدم أبناءنا من طلاب وطالبات منطقة الجوف، وأن الجامعة تسعى بشكل حثيث لتقديم سائر الخدمات لكل المحافظات التابعة للمنطقة. وأشار سعادته إلى أن المرحلة الأولى استهدفت طرح أربعة برامج متنوعة للقبول للعام الجامعي 1446هـ في محافظة القريات، وأن المراحل التالية سوف تشهد تميزًا في الطرح برامج أكبر بإذن الله وذلك بالتنسيق بين الجامعتين لتحقيق أهداف التنمية في المنطقة.