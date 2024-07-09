الجامعة السعودية الإلكترونية تدشن فرعها بالقريات ابتداءً من العام الجامعي 1446هـ

وقعت جامعة الجوف مذكرة تفاهم مع الجامعة السعودية الإلكترونية؛ بهدف توفير مجموعة من البرامج في درجة البكالوريوس لأبناء وبنات محافظة القريات واستهدفت مجموعة من التخصصات التي تخدم سوق العمل، وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وذلك انطلاقًا من حرص جامعة الجوف على إتاحة فرص تعليمية متميزة لأبناء المنطقة، ورغبة منها في نقل المعرفة من خلال الشراكات الفاعلة مع المؤسسات التعليمية المختلفة داخل المملكة وخارجها.
وتشمل المذكرة بين الجانبين بحث سبل التعاون، وما ينتج عنها من تكامل؛ تحقيقًا لتطلعات سمو أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز– سلمه الله – وتأكيدًا لتوجيهات سموه على أهمية إتاحة أكبر عدد من الفرص التعليمية لأبناء المنطقة، بما يُسهم في توفير العلم والمعرفة لأبنائها، وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته.
وتشدد هذه الاتفاقية على توجهات مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان، والتي تحرص على أهمية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي في تحقيق تطلعات ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية في إتاحة التعليم لأبناء هذا الوطن في جميع مناطق المملكة.
وأكد رئيس الجامعة سعادته باللقاء الذي جمع بينه وبين رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية د. محمد بن يحيى مرضي، والذي بحثا خلاله سبل وأوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة، وأثمر اللقاء عن الاتفاق على تدشين فرع الجامعة السعودية الإلكترونية بمنطقة الجوف - محافظة القريات، وطرح أربعة برامج للقبول في مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1446هـ كمرحلة أولى، وهي:
•برنامج إدارة الأعمال (طلاب وطالبات )
•برنامج الصحة العامة ( طلاب وطالبات )
•برنامج نظم المعلومات ( طلاب وطالبات )
•برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة ( طلاب وطالبات )
فيما أعرب رئيس الجامعة أ.د. محمد بن عبدالله الشايع عن شكره للأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أمير المنطقة على دعمه وحرصه ومتابعته لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجامعة لأبناء المنطقة، وكذلك أعرب عن شكره لوزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان؛ لحرص معاليه على ضرورة التكامل بين مؤسسات التعليم العالي لتحقيق التطلعات والرؤى؛ خدمة لأبناء وطننا.
كما قدم رئيس الجامعة شكره للزملاء في الجامعة السعودية الإلكترونية على تعاونهم الدائم لما فيه مصلحة أبناء وبنات الوطن، وشدد على أن الجامعة حريصة على التعاون المثمر البناء الذي يخدم أبناءنا من طلاب وطالبات منطقة الجوف، وأن الجامعة تسعى بشكل حثيث لتقديم سائر الخدمات لكل المحافظات التابعة للمنطقة. وأشار سعادته إلى أن المرحلة الأولى استهدفت طرح أربعة برامج متنوعة للقبول للعام الجامعي 1446هـ في محافظة القريات، وأن المراحل التالية سوف تشهد تميزًا في الطرح برامج أكبر بإذن الله وذلك بالتنسيق بين الجامعتين لتحقيق أهداف التنمية في المنطقة.