المملكة تحصد البرونزية في أولمبياد المعلوماتية الدولي بإندونيسيا

وتأتي مشاركة المملكة في أولمبياد المعلوماتية الدولي وغيرها من المسابقات الدولية، بشراكة استراتيجية بين وزارة التعليم و"موهبة"، تمتدّ لأكثر من عقدين من الزمن، لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، وتمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الربحية، لتحقيق منجزات عالمية، من خلال الاستثمار في أبناء وبنات الوطن، وتأتي ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، الذي يقام بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، ودعم من جامعات الملك عبدالله والملك سعود والأميرة نورة والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ويعدّ واحدًا من 20 مبادرة مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية في مجالات العلوم والهندسة والصحة، تقدمها "موهبة" للطلبة الموهوبين سنويًّا، في رحلة يمرون خلالها بعدة مراحل، تستكشف ميولهم وتعززها، وتمكنهم وتستثمر فيهم مع شركائها المحليين والدوليين.