"أمير تبوك" يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات في اللقاء الأسبوعي

وفي بداية الاستقبال، الذي حضره وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، رحّب أمير تبوك بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .