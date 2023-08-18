بيع أغلى صقر حُر في الشرق الأوسط بنصف مليون ريال في الليلة السادسة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

يُذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يمثل سوقًا موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، تسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور، وتربيتها، وإنتاجها، ورعايتها.. وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.