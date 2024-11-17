تمكينًا للقوى العاملة بمختلف القطاعات.. "هدف" تستقطب أفضل الممارسات العالمية لتأهيل المرشدين المهنيين

ولفت إلى أن مبادرات تأهيل المرشدين المهنيين تشمل ورشة تعريفية للبرنامج بالشراكة مع المنظمة الدولية للتطوير المهني، ورخصة مقدم خدمات الإرشاد المهني المعتمد، وتدريب المرشد المهني، وتدريب مدرب المرشد المهني، وشهادة مدرب مرشد مهني.