تمكينًا للقوى العاملة بمختلف القطاعات.. "هدف" تستقطب أفضل الممارسات العالمية لتأهيل المرشدين المهنيين

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن استقطاب وجلب أفضل الممارسات العالمية لتأهيل المرشدين المهنيين للجهات الحكومية، تمكينًا للقوى العاملة في مختلف القطاعات.
وأوضح هدف أنه قام بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتطوير المهني، بتأهيل 40 مدرباً مهنياً من خلال ورش تدريبية متخصصة قدمت من كفاءات وخبرات دولية وعالمية.
ولفت إلى أن مبادرات تأهيل المرشدين المهنيين تشمل ورشة تعريفية للبرنامج بالشراكة مع المنظمة الدولية للتطوير المهني، ورخصة مقدم خدمات الإرشاد المهني المعتمد، وتدريب المرشد المهني، وتدريب مدرب المرشد المهني، وشهادة مدرب مرشد مهني.