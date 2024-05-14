القضية الفلسطينية أولوية.. انطلاق اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لقمة البحرين

ويناقش مشروع جدول أعمال القمة بنداً حول الشؤون العربية والأمن القومي ويشتمل على موضوعات عدة، منها: التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سورية، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا واليمن، ودعم الصومال والقمر المتحدة، والحل السلمى للنزاع الحدودي الجيبوتي – الإريتري، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث التابعة للإمارات، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والسد الإثيوبي.