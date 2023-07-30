نجاح عمليتَيْ قسطرة قلب ذات خطورة إحداهما إسعافية بالقنفذة

كما أجرى الفريقُ الطبي عمليةَ قسطرة لمريض آخر ذات خطورة عالية؛ حيث أُحضر للطوارئ، وبعد الكشف والتشخيص اتضحت إصابته بجلطة حادّة بالقلب وإصابته بضيق في شرايين القلب التاجية، وتم توسيع الشرايين بالدعامات، وغادر المرضى المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية.