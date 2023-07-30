نجاح عمليتَيْ قسطرة قلب ذات خطورة إحداهما إسعافية بالقنفذة

نجح فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة، في إجراء عملية قسطرة إسعافية لمريض أُحضر للطوارئ بشكوى ألم شديد بالصدر، وتم تشخيصه بجلطة قلبية حادّة، وتم إجراء القسطرة وتوسيع الشريان التاجي المسبّب للجلطة بنجاح.
كما أجرى الفريقُ الطبي عمليةَ قسطرة لمريض آخر ذات خطورة عالية؛ حيث أُحضر للطوارئ، وبعد الكشف والتشخيص اتضحت إصابته بجلطة حادّة بالقلب وإصابته بضيق في شرايين القلب التاجية، وتم توسيع الشرايين بالدعامات، وغادر المرضى المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية.
ونصح استشاري قسطرة القلب، الدكتور علي العبدلي، مرضى القلب، بالالتزام بالأدوية الطبية القلبية حسب إرشادات الطبيب وعدم إيقاف العلاج من المريض من تلقاء نفسه، كذلك مراقبة مستوى السكري والدهون بالدم وعلاجها في حال وجود ارتفاع بها.