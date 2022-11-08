إسراء العسيري: استضافة المملكة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ترسيخ لمكانتها الإعلامية

وأردفت: "تأتي استضافة هذا المهرجان الدولي والمشاركة الواسعة مؤشرًا إيجابيًا على دور المملكة الريادي إعلاميًا، وفق مواكبة التطورات العصرية والإعلام بمختلف أشكاله في ظل ما يمر به الإعلام بمختلف أشكاله وتنوعاته وأطيافه من مرئي ومسموع وصحافة بمرحلة استثنائية لم يسبق لها مثيل خلال العقود الماضية، من حيث التقنية الحديثة بقوالب متنوعة وطفرات هي الأخرى مستجدة وعالية المستوى، ما يجعل حتمًا مواكبة المستجدات التي أحدثت انقلابًا مدويًا على موروث الإعلام التقليدي الذي أحاط بنا، حيث إن ما يحمله المهرجان من اللقاءات الإعلامية المتفردة بلون خاص ونكهة مزدوجة على المستويين العالمي والإقليمي يعكس جهودها المبذولة تجاه الخطط الإعلامية الجديدة والخريطة المحورية لدعم التحول الثقافي في المشهد السعودي.