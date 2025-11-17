مع "مدن" و "قيمة المالية .. برايم العقارية توقّع اتفاقيتين استراتيجيتين كبرى ضمن سيتي سكيب 2025

وقّعت شركة برايم العقارية اتفاقيتين استراتيجيتين ضمن فعاليات سيتي سكيب 2025 بالرياض، لتدشين مرحلة جديدة من تطوير مدينة برايم الصناعية الواقعة ضمن نطاق جنوب الرياض – الحاير، وبمساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع، في خطوة تدعم مسار التطوير الصناعي–اللوجستي في العاصمة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجرى توقيع الاتفاقية الأولى بين برايم العقارية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، لاعتماد المخطط العام للمدينة الصناعية كأول مدينة تُطوَّر وفق كود البناء الحديث الذي أقرّته "مدن"، بما يشمل أعمال البنية التحتية، وتنظيم استخدامات المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية وفق معايير حديثة.
كما وقّعت برايم العقارية الاتفاقية الثانية مع شركة قيمة المالية، لإنشاء صندوق تمويلي متخصص يتولى دعم مراحل التطوير، وتسريع تنفيذ البنية التحتية، وتعزيز قدرة المشروع على جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية.
وأكد الرئيس التنفيذي لبرايم العقارية، سلطان الخضير، أن الاتفاقيتين تشكلان نقطة مفصلية في إطلاق مدينة صناعية تُبنى بمعايير عالمية، موضحًا أن اعتماد المخطط وفق كود البناء الحديث يمثل نقلة نوعية في مستوى التخطيط والتنظيم الصناعي. وأشار إلى أن الصندوق التمويلي يوفّر قاعدة استثمارية قوية تتيح تسريع مراحل التطوير وخفض التكاليف واستقطاب استثمارات صناعية عالية القيمة.
وتضم مدينة برايم الصناعية بنية تحتية متكاملة تشمل مناطق صناعية متنوعة، وشبكات طرق حديثة، وخدمات لوجستية جاهزة، ومرافق تشغيلية وتجارية، وشبكات مياه وكهرباء وتصريف أمطار، ومحطة معالجة بيئية، إلى جانب مواقع مخصصة للجهات الحكومية والخدمية، بما يعزز جاهزيتها لتكون وجهة صناعية مستقبلية جنوب العاصمة.
وتُعد هذه الخطوة تعزيزًا لموقع برايم العقارية كلاعب مؤثر في تطوير المدن الصناعية الحديثة، ودافعًا لمرحلة جديدة من المشاريع المتوافقة مع مستهدفات رؤية 2030 في تمكين القطاعات الإنتاجية ورفع كفاءة البنية اللوجستية والصناعية في المملكة.