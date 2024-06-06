المحكمة العليا: غداً الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 15 / 6 / 2024

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 6 / 6 / 2024م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (182/ هـ) وتاريخ 1 / 11 / 1445هـ أن يوم الخميس 1 / 11 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 9 / 5 / 2024م هو غرة شهر ذي القعدة لهذا العام 1445هـ، ولأنه قد شهِدَ عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة؛ فإن الدائرة تقرر أن يوم غدٍ الجمعة 1 / 12 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق للسابع من شهر يونية ــ حزيران 2024م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 / 12 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق للخامس عشر من شهر يونية ــ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.