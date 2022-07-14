الجهود مستمرة.. أمانة جدة تحبط تهريب 306 ذبائح فاسدة وتزيل 173 مسلخا عشوائيًّا

وبيّنت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن مهامها في لجنة أعمال الأضاحي برئاسة المحافظة، وفي إطار جهودها الرقابية لحماية سلامة الغذاء، والتصدي لمحاولات نقل وتداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر التي تتصاعد وتيرتها في موسم الحج.