مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يُفعِّل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان

فعَّل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان، وذلك من خلال إرشادات توعوية وتثقيفية متنوعة، نشرها عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح المجلس الفروقات في استخدام خيط الأسنان اليدوي والمائي؛ إذ فضل استخدام الخيط المائي في الحالات الآتية: من يرتدي تقويم أسنان، ومن زرع بعض الأسنان، ومن يواجهون صعوبة في استخدام الخيط العادي. لافتًا إلى أن من إيجابيات استخدام خيط الأسنان المائي أنه يدخل في المناطق التي يصعب الوصول إليها بين الأسنان، ومن سلبياته أنه قد لا يزيل بقايا الطعام تمامًا من سطح الأسنان.
وأوصى "المجلس" مستخدمي الخيط المائي بالبدء بالأسنان الخلفية، والعمل باتجاه الأسنان الأمامية.
وذكر أربع نصائح لمن يستخدم خيط الأسنان اليدوي بأن يقوم الفرد بقطع ما يقرب من 30 - 45 سم من الخيط، ولف معظمها حول الأصبع الأوسط، وباقي الخيط يتم لفه على الأصبع نفسه من اليد الأخرى، وعدم ترك الخيط يضغط على اللثة؛ كي لا يتم جرحها.
وعن الخطوات السليمة لحماية أسنان الأطفال ذكر أنها تتم عن طريق اختيار فرشاة أسنان صغيرة، ذات شعر ناعم لطيف، وتنظيف أسنان طفلك جيدًا قبل النوم مرة واحدة على الأقل خلال النهار، بمعدل مرتين يوميًّا، وأيضًا التأكد من تنظيف طفلك أسنانه، وخصوصًا الأجزاء الداخلية جيدًا. وتستغرق هذه العملية نحو دقيقتين على الأقل، وأخيرًا زيارة طبيب الأسنان مرتين سنويًّا للفحص الدوري وتنظيف الأسنان.
وفنَّد المجلس طريقة حماية أسنان الأطفال من خلال تحديد الأعمار، وكيفية حماية الأسنان لكل فئة عمرية؛ إذ إن مَن عمرهم أقل من 3 سنوات بعد ظهور أول سن لهم يُنصح بالبدء في تنظيفها مرتين يوميًّا باستخدام فرشاة أسنان ناعمة، أو قطعة قماش نظيفة. كما أن كمية المعجون المستخدمة يجب ألا تتجاوز بحجمها حبة الأرز. كما نصح المجلس بعدم تناول الأطفال في هذه الفئة السكريات.
أما مَن أعمارهم بين 3 و6 سنوات فلا بد من الحرص على المواظبة على تفريش أسنانهم مرتين يوميًّا، والاهتمام بنظافة أسنانهم قبل النوم، وأن تكون كمية المعجون المستخدمة خلال الفئة العمرية هذه تساوي حبة البازلاء.
وأشار المجلس خلال الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان إلى ثلاثة مفاهيم خاطئة، قد تلحق الضرر بأسنانك، هي: المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تضر الأسنان؛ ففي الحقيقة إن الأحماض الموجودة في هذه المشروبات تؤدي إلى تآكل الميناء الذي ينتج منه حساسية الأسنان أو تسوسها. والمفهوم الثاني هو أن الخل مفيد لتنظيف الأسنان كبديل للمعجون، ولكن الحقيقة إن حمض الخل يتسبب في تآكل الميناء؛ ولا يُنصح باستخدامه أبدًا. والمفهوم الثالث (الأخير) أن مضغ العلكة الخالية من السكر بديل جيد للفرشاة والمعجون، فالعلكة قد تزيد اللعاب الذي يعادل الأحماض في الفم، ولكنها لا تغني عن الفرشاة والمعجون أبدًا.
واختتم المجلس حديثه بتوجيه نصائح، يجب توافرها عند شراء فرشاة الأسنان، هي على النحو الآتي: أن تكون فرشاة الأسنان ذات شعيرات ناعمة؛ لأن الخشنة قد تسبب ضررًا على اللثة وميناء الأسنان. وأيضًا اختيار فرشة أسنان ذات رأس صغير أو مضغوط؛ لتساعدك في الوصول للأماكن صعبة الوصول لها. ولمن يفضلون استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية يفضل استخدامها الرأس الدائري.
وحول الفرق بين فرشاة الأسنان اليدوية والكهربائية قال المجلس: إن كلتَيهما فعالة إذا استُخدمت بالشكل الصحيح، ولكن تمتاز فرشاة الأسنان الكهربائية ذات الرأس الدائري بفاعلية أكبر في إزالة بقايا الطعام، وأيضًا مفيدة للمرضى الذين لا يستطيعون التحكم بحركة أيديهم بشكل جيد، مثل مرضى التهاب المفاصل الحادة.