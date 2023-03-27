مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يُفعِّل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان

وأشار المجلس خلال الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان إلى ثلاثة مفاهيم خاطئة، قد تلحق الضرر بأسنانك، هي: المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تضر الأسنان؛ ففي الحقيقة إن الأحماض الموجودة في هذه المشروبات تؤدي إلى تآكل الميناء الذي ينتج منه حساسية الأسنان أو تسوسها. والمفهوم الثاني هو أن الخل مفيد لتنظيف الأسنان كبديل للمعجون، ولكن الحقيقة إن حمض الخل يتسبب في تآكل الميناء؛ ولا يُنصح باستخدامه أبدًا. والمفهوم الثالث (الأخير) أن مضغ العلكة الخالية من السكر بديل جيد للفرشاة والمعجون، فالعلكة قد تزيد اللعاب الذي يعادل الأحماض في الفم، ولكنها لا تغني عن الفرشاة والمعجون أبدًا.