"موسم الرياض" يستعد لإطلاق أول تجربة WWE بالعالم

وستتيح هذه التجربة لعشاق WWE الدخول في عالم من الإثارة والتشويق تحت أضواء حلبة النزال، وتضم منطقة WWE عدة تجارب تأخذ زوارها في رحلات تحاكي واقع العروض التي يفضلونها، حيث يمكن للزوار مشاهدة لقطات تاريخية لمواجهات أبطال اللعبة الأشهر عبر التاريخ، وسماع المؤثرات الصوتية التي تحكي قصص WWE ونجومها والتفاعل مع شاشات العرض المطورة.