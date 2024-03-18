ضيافة الملك للعمرة.. "أسماء" النيبالية: جئت محملةً بالدعوات لنفسي فمنحت نصفها للمملكة

وتابعت: "هذه المرة الأولى التي أزور فيها الحرمين الشريفين، وقد كنت دومًا من الصغر أشتاق لزيارة المدينة المنورة والصلاة في الحرم النبوي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أن أتيحت لي هذه الفرصة، فمنذ أن حطت رحالنا بالمدينة المنورة ونحن نسعد بالاستقبال المميز من قبل المنظمين".