لرسم مستقبل بيئي أكثر استدامة.. الرياض تستضيف منتدى الالتزام البيئي 2024 غدًا

ويشارك في المنتدى عدة مسؤولين وأكاديميين، مثل وزير البيئة الياباني السابق هارادا ياوشياكي، ورئيس قسم الجرائم البيئية بالنيابة العامة، بالإضافة إلى عدة رؤساء تنفيذيين للمراكز الوطنية لمنظومة البيئة، وأبرز الشركات الوطنية الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر الدولية، وشركة تطوير المربع الجديد وشركة الكهرباء ومعادن ومعدنية، ومستشارين ومسؤولين لإدارة حماية البيئة في وزارتي الاستثمار والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئات البحر الأحمر والنقل وتطوير المنطقة الشرقية وأمانة منطقة الرياض، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجامعات السعودية والأوروبية مثل "كاوست" ونجران وجامعة فلورنسا الإيطالية، وعدد من الشركات السعودية وشركات الاستشارات البيئية في المملكة والخليج.