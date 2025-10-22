الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض تشارك في هاكاثون AgentX لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي

شاركت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض في هاكاثون AgentX الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن جهودها لتعزيز الابتكار التقني ودعم الكفاءات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي التوكّلي (Agentic AI).
ويُعد الهاكاثون من أبرز الفعاليات التقنية في المملكة، حيث يجمع المبدعين والمطورين والخريجين للعمل على ابتكار حلول قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وتميّزت نسخة هذا العام بتنوع مساراتها التي شملت مجالات التعليم والتدريب، والصحة وجودة الحياة، والألعاب والترفيه، وتيسير الأعمال وخدمة العملاء. وقد ركزت الكلية في مشاركتها على مسار التعليم والتدريب، لما له من أهمية في تمكين الأفراد وتطوير القدرات البشرية وتحسين جودة التعليم والتدريب.
وتضمن هذا المسار تحديين رئيسيين:
المعلم والباحث الذكي: يهدف إلى تطوير وكيل ذكاء اصطناعي توكّلي يعمل كمساعد تعليمي وبحثي متقدم، قادر على فهم احتياجات المتعلمين والباحثين وتقديم دعم شخصي يسهل الوصول إلى المعلومات وتحليل البيانات الأكاديمية.
مرشد التوجيه المهني: يركّز على بناء نظام ذكي متخصص في الإرشاد الوظيفي يقوم بتحليل مهارات الأفراد واهتماماتهم، ومقارنتها مع احتياجات سوق العمل لتقديم توصيات مهنية دقيقة وداعمة للمستقبل.
وأكدت الكلية أن مشاركتها تأتي ضمن التزامها بدعم التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في تطوير حلول عملية تخدم المجتمع وتُسهم في رفع كفاءة القطاعات الحيوية.
ويُعد هاكاثون AgentX منصة متميزة لاكتساب خبرات نوعية والتفاعل مع خبراء وموجّهين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة، بما يعزز نشر ثقافة الابتكار والبحث التطبيقي بين الطالبات والكوادر الوطنية.