بعد رفع طوارئ كورونا.. استشاري يُشيد بتجربة المملكة ويؤكد: الفيروس لا يزال موجودًا

وتابع: بناء على ما ذُكر؛ يجب أن يدرك الجميع من خبر منظمة الصحة أن مرحلة الطوارئ لأزمة كوفيد 19 قد انتهت؛ لكن المرض لم ينتهِ لأن الفيروس ما زال موجودًا وقابلًا للانتشار والتحور والتطور؛ بل ويظل يمثل تهديدًا للصحة، ولكن على مستوى أقل من القلق والمرضية مقارنة بالأعوام السابقة، وقد يستمر في إحداث موجات من العدوى من حين إلى آخر.