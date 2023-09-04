إنجاز عالمي.. "المساحة الجيولوجية" الأفضل في ممارسة الـ4 نجوم "IBPC"

حققت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إنجازًا عالميًّا جديدًا؛ بحصولها على شهادة التصنيف العالمي كأفضل ممارسة من نوع 4 نجوم "IBPC"، ضمن مشاركة الهيئة في المسابقة الدولية التاسعة لأفضل ممارسات العام 2023؛ ومقرها نيوزيلندا عبر مشروع المنصة الرقمية للمخاطر الجيولوجية "رواسي" التي تم إطلاقها منتصف هذا العام ٢٠٢٣م.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن الإنجاز الجديد يضاف إلى إنجازات الهيئة السابقة للعام 2023م، والذي عملت من خلاله على إبراز جهودها في تطوير مخرجاتها العلمية والبحثية ورقمنتها؛ بما يتماشى مع المقارنات المرجعية العالمية ويخدم المجتمع والباحثين وحكومة المملكة.
ونوه بأن هذا التميز الذي حققته الهيئة؛ جاء نتيجة لبذل الجهد والعمل الدؤوب من قِبَل كوادرها الوطنية، ولم يكن هذا الإنجاز هو الأول للهيئة، فهو جزء لا يتجزأ من فيض من إنجازاتها على المستويين الإقليمي والعالمي.