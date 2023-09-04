إنجاز عالمي.. "المساحة الجيولوجية" الأفضل في ممارسة الـ4 نجوم "IBPC"

ونوه بأن هذا التميز الذي حققته الهيئة؛ جاء نتيجة لبذل الجهد والعمل الدؤوب من قِبَل كوادرها الوطنية، ولم يكن هذا الإنجاز هو الأول للهيئة، فهو جزء لا يتجزأ من فيض من إنجازاتها على المستويين الإقليمي والعالمي.