"أخصائي اجتماعي": مبدأ السرية بمجمعات ومستشفيات "إرادة" محفّز مهم للمدمنين لطلب العلاج

وبيّن "المريري" أن شعور المدمن بالأمان والثقة مع وجود رغبة حقيقية في العلاج؛ له أثر إيجابي في تجاوبه مع الخطط التي يضعها له الفريق المعالج؛ وبالتالي زيادة فعاليتها وتحقيق نتائج ملموسة على الحالة السلوكية والصحية النفسية له؛ مضيفًا أن الدعم الأسري يُعد مرحلة مهمة جدًّا للمساهمة في الحد من الانتكاسة واستمرارية التعافي، بالتعاون مع مراكز التأهيل المتخصصة كمنازل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة.