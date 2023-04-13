أكثر من 22 مليون مصلٍ بالمسجد الحرام خلال الثلثين الأولين من شهر رمضان المبارك

وأكد أن الرئاسة هيأت المسجد الحرام من خلال خطتها وإستراتيجيتها التشغيلية، لتوفير كل ما من شأنه راحة المعتمرين والمصلين والزوار وتسهيل الخدمات كافة لهم لينعموا بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.