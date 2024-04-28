"مجموعة إيلاف" تشارك في "قمة مستقبل الضيافة"

وسوف تشهد فعاليات القمة عدداً من الكلمات والمشاركات والجلسات الحوارية، حيث يستهل برنامج المؤتمر بكلمة رئيسية يلقيها محمود عبد الهادي، وكيل وزير السياحة السعودي لتمكين الوجهات السياحية، يتناول خلالها فرص الاستثمار في قطاع الاستثمار السياحي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، كما تشهد الجلسات مقابلة مفتوحة مع غلوريا جيفارا مانزو، كبيرة المستشارين في وزارة السياحة السعودية، التي تتحدث فيها عن قوة السياحة السعودية ومكانة المملكة العالمية في هذا القطاع.