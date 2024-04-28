"مجموعة إيلاف" تشارك في "قمة مستقبل الضيافة"

تشارك "مجموعة إيلاف"، الرائدة في مجال الضيافة، في فعاليات وجلسات قمة مستقبل الضيافة (FHS) لعام 2024، التي تنطلق (اليوم الاثنين) في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية بالرياض، وتستمر حتى الأربعاء، الأول من مايو، بمشاركة 185 متحدثاً و1200 مستثمر، ونخبة من الخبراء والمسؤولين والمطورين.
ويناقش الدكتور عادل عزت الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف، في جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة، مفاتيح نجاح تطوير مشروع الضيافة بالمملكة، كما يساهم في إثراء النقاش حول السمات المميزة للضيافة السعودية، وسبل تطويرها وبلورتها ضمن الإطار العالمي لصناعة الضيافة.
وتقام قمة مستقبل الضيافة هذا العام تحت شعار "استثمر في الغد: اليوم، معًا"، حيث تناقش تطور صناعة الضيافة في المملكة، وآفاق نمو الاستثمار في الضيافة، وريادة الأعمال في القطاع، والتنمية المستدامة، وأهمية استثمار رأس المال البشري في هذا المجال.
وتستعرض مجموعة "إيلاف" خلال فعاليات القمة، أبرز خدماتها وفنادقها وخبراتها في مجال الفندقة وخدمات الضيافة، التي تواصلت عبر أكثر من أربعين عاماً، حيث تمتلك المجموعة عدداً من الفنادق ذات مواقع استراتيجية فريدة، وتقدّم من خلالها ضيافة فائقة وخدمات مميزة.
وسوف تشهد فعاليات القمة عدداً من الكلمات والمشاركات والجلسات الحوارية، حيث يستهل برنامج المؤتمر بكلمة رئيسية يلقيها محمود عبد الهادي، وكيل وزير السياحة السعودي لتمكين الوجهات السياحية، يتناول خلالها فرص الاستثمار في قطاع الاستثمار السياحي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، كما تشهد الجلسات مقابلة مفتوحة مع غلوريا جيفارا مانزو، كبيرة المستشارين في وزارة السياحة السعودية، التي تتحدث فيها عن قوة السياحة السعودية ومكانة المملكة العالمية في هذا القطاع.
وتأتي مشاركة مجموعة "إيلاف" في فعاليات قمة مستقبل الضيافة، في إطار حرصها الدائم على الوقوف على أحدث المستجدات العالمية في مجال الضيافة، وذلك ضمن رؤيتها وخططها الاستراتيجية لتطوير مرافقها وخدماتها، وتمكين الكوادر الوطنية في قطاع السياحة والضيافة بالمملكة، وذلك تماشياً مع ما تشهده السعودية من نهضة وتطور كبيرين في القطاع السياحي.
وتعتبر مجموعة "إيلاف" من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة تم تأسيسها قبل أكثر من 40 عاماً، وتمتلك فنادق في كلٍّ من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة بمواقعها الاستراتيجية وخدماتها المميزة للحجاج والمعتمرين، وتحظى المجموعة بمكانةٍ مرموقة دولياً، لا سيما في الدول الإسلامية، في ظل ريادتها بتوفير خدمات الحج والعمرة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، كما تتميز بتقديم خدمات عالية الجودة، ولديها موظفون يتمتعون بمهارات عالية.