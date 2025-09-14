مطالبات باستثناء المدارس المسائية من شرط السبع ساعات في نظام "حضوري"

طالب عدد من منسوبي المدارس المسائية المدمجة، التي تبدأ فترتها بعد الظهر، باستثنائهم من شرط السبع ساعات في نظام "حضوري" الذي اعتمد مؤخرًا، مشيرين إلى أن الحصص في هذه المدارس مخفّضة مراعاة لظروف الوقت، إذ تبدأ عند الساعة الواحدة ظهرًا وينتهي الدوام عند الخامسة مساء للطلاب.
وأوضحوا أن تطبيق النظام بصيغته الحالية يُلزمهم بالبقاء حتى الساعة السابعة مساء، في حين يغادر الطلاب عند الخامسة، مؤكدين أن هذا الوضع يزيد من معاناتهم في ظل الدمج، متمنين استثناءهم إلى حين إعادتهم لفترة الدوام الصباحي، خاصة أن بعض المدارس لا تزال تخضع للصيانة والترميم.
ويُعد نظام "حضوري" نظامًا متطورًا لإدارة عمليات الحضور والانصراف لجميع منسوبي المدارس من معلمين ومعلمات وكوادر إدارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة بيئة العمل التعليمية في المملكة.
ويعتمد النظام على تقنية تحديد المواقع الجغرافية، إذ يشترط على الموظف تسجيل حضوره وانصرافه عبر التطبيق من داخل نطاق المدرسة لضمان التوثيق الدقيق. كما يتيح لمدير المدرسة التحقق مما إذا كان التسجيل تم من داخل المدرسة أو خارجها، ويمنح صلاحيات إجراء تحضير مفاجئ لمديري المدارس ومديري التعليم والمراقبين والوزير للتأكد من وجود الموظفين في مقار عملهم.
كما يتيح النظام للموظف إمكانية تقديم طلب استئذان من المنزل عند وجود ظرف طارئ يمنعه من الحضور في الوقت المحدد، شريطة تحديد اليوم والوقت اللازمين والحصول على موافقة مسبقة من المدير.