مطالبات باستثناء المدارس المسائية من شرط السبع ساعات في نظام "حضوري"

طالب عدد من منسوبي المدارس المسائية المدمجة، التي تبدأ فترتها بعد الظهر، باستثنائهم من شرط السبع ساعات في نظام "حضوري" الذي اعتمد مؤخرًا، مشيرين إلى أن الحصص في هذه المدارس مخفّضة مراعاة لظروف الوقت، إذ تبدأ عند الساعة الواحدة ظهرًا وينتهي الدوام عند الخامسة مساء للطلاب.