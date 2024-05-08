شركة زهرة المجد لإدارة وتنظيم الفعاليات"La Gloire" تحصد 8 جوائز من Eventex العالمية

أعلنت جوائز Eventex العالمية -الجوائز الأولى على مستوى العالم في قطاع صناعة وإدارة الفعاليات- فوز شركة زهرة المجد لإدارة وتنظيم الفعاليات "La Gloire" بجوائز عدة تمثلت في ثمان فئات، تشمل: فئة البلاتينيوم كأفضل شركة لتنظيم الفعاليات على مستوى العالم، والفئة الذهبية كأفضل فريق تنظيم فعاليات على مستوى العالم وأفضل مؤتمر على مستوى العالم، والفئة البرونزية لتنظيم أفضل معرض على مستوى العالم وأفضل فعالية تواصل وعلاقات عامة، كما حصلت على الفئة الذهبية لتنظيم أفضل قمّة على مستوى العالم، والفضية لتنظيم أفضل فعالية في الشرق الأوسط، وكذلك الفئة البرونزية لتنظيم أفضل فعالية رياضية على مستوى العالم.
وقد فازت شركة زهرة المجد لإدارة وتنظيم الفعاليات "La Gloire" بهذه الجوائز من بين أكثر من 1200 متقدم للجائزة من 65 دولة حول العالم عن العديد من الفعاليات والمعارض التي قاموا بتنفيذها والعمل عليها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ ربيع نادر عكر: "أن فوز شركة زهرة المجد لإدارة وتنظيم الفعاليات "La Gloire" يُعد إنجاز وطني كبير نكتبه معًا بحروف من ذهب في كتاب تاريخ مملكتنا العريق، وما كان ليتحقق لولا توجيهات ودعم القيادة الرشيدة ورؤيتها لمستقبل مليء بالتميّز والإبداع والريادة والفخر".
أضاف: "اليوم يبدأ التحدي الفعلي، فالوصول إلى القمة شيء، والحفاظ على موقعنا على القمة شيء آخر، اليوم سنبدأ مرحلة جديدة تتطلب المزيد من الإبداع والتميّز والعمل بتفانٍ لخلق قيمة جديدة في عالم الريادة، ولنثبت للعالم أجمع أن المملكة العربية السعودية رائدة في جميع المجالات والقطاعات، وأن المستقبل لا يحمل في طيّاته سوى المزيد من الإنجازات والتألق العالمي".
كما علق الرئيس التنفيذي للعمليات الأستاذ يوسف عسّاف: "أن الفوز بهذه الجائزة بمثابة شهادة على التفاني الدؤوب والعمل الاستثنائي لفريقنا بأكمله في شركة زهرة المجد "La Gloire"، وأن شغف الابتكار والتميّز في التصميم، والتخطيط، والتنفيذ وإدارة العمليات هو ما صنع قصص نجاح عديدة تكللت بهذا الفوز الذي يؤكد التزامنا بتقديم تجارب عالمية المستوى، ونتطلع إلى مواصلة وضع معايير جديدة للتميّز في صناعة الفعاليات".