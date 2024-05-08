شركة زهرة المجد لإدارة وتنظيم الفعاليات"La Gloire" تحصد 8 جوائز من Eventex العالمية

أعلنت جوائز Eventex العالمية -الجوائز الأولى على مستوى العالم في قطاع صناعة وإدارة الفعاليات- فوز شركة زهرة المجد لإدارة وتنظيم الفعاليات "La Gloire" بجوائز عدة تمثلت في ثمان فئات، تشمل: فئة البلاتينيوم كأفضل شركة لتنظيم الفعاليات على مستوى العالم، والفئة الذهبية كأفضل فريق تنظيم فعاليات على مستوى العالم وأفضل مؤتمر على مستوى العالم، والفئة البرونزية لتنظيم أفضل معرض على مستوى العالم وأفضل فعالية تواصل وعلاقات عامة، كما حصلت على الفئة الذهبية لتنظيم أفضل قمّة على مستوى العالم، والفضية لتنظيم أفضل فعالية في الشرق الأوسط، وكذلك الفئة البرونزية لتنظيم أفضل فعالية رياضية على مستوى العالم.