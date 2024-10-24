باستثمارات تجاوزت 50 مليار ريال.. ملتقى الصحة العالمي يختتم أعماله

وعلى هامش الملتقى وُقّع العديد من الاتفاقيات والشراكات مثل: شراكة بين مجلس الضمان الصحي وجامعة الفيصل، ومذكرة تفاهم بين جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة بوكالة الشؤون الهندسية والإمداد والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة بالمركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم واللجنة الوزارية للسلامة المرورية، واتفاقية تعاون بين شركة لين لخدمات الأعمال وشركة علم، واتفاقية تعاون بين هيئة الصحة العامة (وقاية) ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، واتفاقية تعاون بين شركة الصحة القابضة وشركة هواوي، وشراكة بين مجلس الضمان الصحي ومركز جونز هوبكنز، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة بوكالة الشؤون الهندسية والإمداد وشركة أسند للحلول المحدودة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة بوكالة الشؤون الهندسية والإمداد ومؤسسة الرمز الطبية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة بين إدارة خدمات أمراض الدم وGSK، ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة فايزر، والعديد من الشراكات والاتفاقيات.