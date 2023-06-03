"التعليم" تبدأ الأحد استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

يبدأ يوم غد الأحد 15/ 11/ 1444هـ استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين بذلك، من خلال نظام "نور"، ولمدة يومين (15- 16) من ذي القعدة، وفق الشروط والضوابط المنظِّمة للعدول، والموضَّحة في النظام ضمن "الإقرار" قبل تقديم الطلب؛ ليتسنى لإدارات التعليم العمل على إنهاء متطلبات الاحتياج التعليمي.