شاهد من الجو.. لقطات ساحرة تُوَثّق ليلة ختم القرآن بالحرم "كثافة وعناية فائقة"

وتجولت عدسة "واس" في سماء مكة المكرمة برفقة طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة، ووقفت على تلك الجهود والأعمال المستمرة والمتواصلة التي تقوم بها جميع القطاعات ذات العلاقة لتوفير الأمن والأمان لضيوف بيت الله الحرام، وتقديم كل الخدمات لهم، كما تابعت أبعادًا مختلفة لانسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام، وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام.