شاهد من الجو.. لقطات ساحرة تُوَثّق ليلة ختم القرآن بالحرم "كثافة وعناية فائقة"

رصدت العدسات والكاميرات، أمس، كثافة صفوف المصلين الذين توافدوا على بيت الله الحرام لأداء صلاة العشاء والتراويح، وحضور ختم القرآن ليلة ٢٩، الذين امتلأت بهم ساحات وأدوار المسجد الحرام وامتدت صفوفهم إلى الطرقات المؤدية إليه.
ووثّقت الصور الجوية، جمالية المسجد الحرام وما يشهده من فائق عناية وجليل اهتمام ورعاية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام في ظل ما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، من خدمات، وما جندته من إمكانيات.
وتجولت عدسة "واس" في سماء مكة المكرمة برفقة طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة، ووقفت على تلك الجهود والأعمال المستمرة والمتواصلة التي تقوم بها جميع القطاعات ذات العلاقة لتوفير الأمن والأمان لضيوف بيت الله الحرام، وتقديم كل الخدمات لهم، كما تابعت أبعادًا مختلفة لانسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام، وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام.