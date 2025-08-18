مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستقطب كفاءات طبية متخصصة في أمراض القلب والعظام والمخ والأعصاب

انضم مؤخراً للكفاءات الطبية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، الدكتورعمر البسام استشاري أمراض القلب، والدكتور فوزي بابطين استشاري المخ والأعصاب، والدكتور ظافر الشهري استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية للورك والركبة.
حيث أن د. عمر البسام حاصل على البورد الأمريكي، والزمالة الكندية في أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الباطنة لدى الكبار، وأمراض قسطرة القلب التداخلية والهيكلية.
وسبق وأن عمل كبير أطباء في مستشفى سانت مايكل لدى جامعة تورنتو في كندا، وهو عضو هيئة تدريس وأستاذ مساعد في أمراض الباطنة والقلب ومدير مختبرات قسطرة القلب في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز. ونجح في حصد العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة ستيفن شوماخر لأفضل طبيب مقيم أثناء زمالة الباطنة، وجائزة القيادة الأكاديمية من عمادة الدراسات العليا لدى جامعة تورنتو، وجائزة أورسولا بانغز لأفضل بحث مقدم بزمالة القلب في جامعة تورنتو، ويتمتع بخبرة عملية تتجاوز 12 عاماً.
ويقوم د. البسام بتشخيص وعلاج كافة حالات أمراض القلب وأمراض الشرايين الحادة والمزمنة وأمراض خفقان وقصور القلب، واعتلالات العضلة القلبية والذبحات الصدرية ومشاكل الصمامات، وتغييرها بالقسطرة دون تدخل جراحي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من تخطيط وتصوير صوتي للقلب وفحص المجهود، وفحص خطر الإصابة بأمراض القلب لمرضى السكري وعلاج ضغط الدم (دوائي أو عن طريق القسطرة) وقسطرة مرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وأمراض الكوليسترول الوراثية والمكتسبة، واحتشاء وضعف عضلة القلب بأنواعها، وعلاج عضلة القلب الضُخامي HOCMبالأدوية أو بالكي عن طريق القسطرة.
أما د. فوزي بابطين فهو حاصل على الزمالة الكندية في طب الأعصاب من جامعة بريتيش كولومبيا بكندا، وزمالة جامعة ماكجيل في طب الصرع وتخطيط الدماغ مونتريال بكندا، وزمالة الجمعية الكندية لعلوم الأعصاب الفيسيولوجية في تخطيط الأعصاب الطرفية وتخطيط الدماغ ، وماجيستير علم الأوبئة السريري والبحث العلمي من جامعة بريتيش كولومبيا، وشهادة الذكاء الاصطناعي وتعلم الأداة من كلية الأعمال بجامعة تكساس الأمريكية.
وقد سبق وأن عمل د. فوزي كاستشاري مخ وأعصاب في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومستشفى عسير المركزي، وعضو هيئة تدريس بكلية الطب جامعة الملك خالد-أبها سابقاً ، وتدريب المخ والأعصاب في مستشفى فانكوفر العام وسينت بول، فانكوفر- كندا،وتدريب طب الصرع وتخطيط الدماغ والعضلات، في مستشفى مونتريال لعلوم الأعصاب، ومستشفى مونتريال العام، ويتمتع بخبرة تصل لأكثر من 20 عاماً، وشارك في عدة مؤتمرات علمية دولية وإقليمية خاصة بطب الصرع والأعصاب والذكاء الاصطناعي .
ويقوم د. بابطين بتشخيص وعلاج حالات اعتلالات الأعصاب الطرفية والصرع، بما في ذلك الحالات المعقدة، والصرع المستعصي، وتقييم حالات الصرع الجراحية، بالإضافة إلى علاج حالات التصلب اللويحي والصداع النصفي والسكتات الدماغية والتشنجات، والأمراض العصبية المناعية.
في حين أن د. ظافر الشهري حاصل على الزمالة الكندية من جامعة تورنتو، والبورد السعودي، وعضو الجمعية السعودية والأمريكية والكندية لجراحة العظام والمفاصل، كما أنه يعمل كأستاذ مساعد بكيلة الطب - جامعة الملك عبدالعزيز برابغ ، ويمتلك خبرة تتجاوز 10 أعوام .
ويقوم د. ظافر بتشخيص وعلاج خشونة مفصلي الورك والركبة، بواسطة العلاج التحفظي عن طريق إجراء الحقن الموضعي، بالاضافة إلى إجراء عمليات استبدال مفصل الورك والركبة وعمليات الترميم المعقدة لمفصلي الورك والركبة، كما يعالج حالات كسور العظام وسوء الالتحام والحوادث.
ويأتي انضمام كلاً من د. عمر البسام ، د. فوزي بابطين ، د.ظافر الشهري إلى مستشفى الدكتورسليمان الحبيب بالمحمدية، تماشياً مع سياسة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، الهادفة إلى استقطاب أفضل الكفاءات الطبية المؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً.