مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستقطب كفاءات طبية متخصصة في أمراض القلب والعظام والمخ والأعصاب

وسبق وأن عمل كبير أطباء في مستشفى سانت مايكل لدى جامعة تورنتو في كندا، وهو عضو هيئة تدريس وأستاذ مساعد في أمراض الباطنة والقلب ومدير مختبرات قسطرة القلب في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز. ونجح في حصد العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة ستيفن شوماخر لأفضل طبيب مقيم أثناء زمالة الباطنة، وجائزة القيادة الأكاديمية من عمادة الدراسات العليا لدى جامعة تورنتو، وجائزة أورسولا بانغز لأفضل بحث مقدم بزمالة القلب في جامعة تورنتو، ويتمتع بخبرة عملية تتجاوز 12 عاماً.