"صيف جدة 2024".. موعدكم مع خصومات تبلغ 70% ورحلات مجانية لأرقى مراكز التسوق

ويأتي برنامج (صيف السعودية 2024) تحت شعار (تراها)، ويستمر حتى نهاية سبتمبر في سبع وجهات سياحية متنوعة، هي: عسير، والباحة، والطائف، وجدة، والرياض، والعلا، والبحر الأحمر. ويقدم البرنامج أكثر من 550 تجربة سياحية متنوعة، وما يزيد على 150 عرضًا خاصًا تلبي احتياجات مختلف فئات الزوار، بما في ذلك العائلات والأطفال ومحبي المغامرات والباحثين عن السياحة الفاخرة، والاستجمام، والمهتمين بالثقافة، والتاريخ.