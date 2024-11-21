ذو الأزهار البنفسجية.. نبات "سِلاء" يظهر في وادي بدنة بالحدود الشمالية

تزخر منطقة الحدود الشمالية بالعديد من النباتات والأشجار البرية التي تسهم في زيادة الرقعة الخضراء وتُضفي جمالًا على الطبيعة الصحراوية، بأزهارها الجميلة والجذابة. ولها العديد من الفوائد الأخرى؛ ومنها نبات "سِلّاء" التي شوهدت مؤخرًا في عدد من أودية الحدود الشمالية.