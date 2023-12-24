بالصور.. "الطريقة المثلى للتعامل مع المصابين أثناء الحوادث" يوضحها "الخضيري"

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن الطريقة المثلى للتعامل مع المصابين أثناء الحوادث، مشيراً إلى أن هذه الطريقة قد تساعد في تفادي الكثير من المضاعفات.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "عندما تفزع في حال الحوادث اتصل بالإسعاف أولاً، ثم حاول إيقاف النزيف بسد الجرح بقطع قماش"، مؤكداً عدم تحريك المصاب إلا بعد تثبيت العمود الفقري والظهر على سطح مستقيم وصلب.
وأضاف: "امنع أي ميلان أو حمل خاطئ للمصاب لأن الحمل بطريقة خاطئة -حتى تدخل لوح صلب تحت المصاب يجب إمالته بالتوازن بواسطة ٣ أشخاص كما في الصورة- وأي ميلان أو انحناء قد يسبّب قطع الحبل الشوكي وشللاً كاملاً دائماً. "
وتابع: "عند توقف النفس حاول إعطاءه تنفس بالطريقة الصحيحة، وعند الاضطرار لتحريكه أو السحب لإبعاده عن خطر او حريق سيارته لابد من القيام بذلك بطريقة صحيحة كما في الصور".