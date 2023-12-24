بالصور.. "الطريقة المثلى للتعامل مع المصابين أثناء الحوادث" يوضحها "الخضيري"

وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "عندما تفزع في حال الحوادث اتصل بالإسعاف أولاً، ثم حاول إيقاف النزيف بسد الجرح بقطع قماش"، مؤكداً عدم تحريك المصاب إلا بعد تثبيت العمود الفقري والظهر على سطح مستقيم وصلب.