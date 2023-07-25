وكالة شؤون المسجد النبوي تخدم أكثر من 52 ألف زائر خلال موسم ما بعد الحج

وأوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي أن أكثر من 7.5 ملايين مصلٍّ شهدوا الصلاة في المسجد النبوي خلال الفترة من الـ28 من شهر ذي الحجة من عام 1444هـ حتى الـ5 من شهر محرم الجاري، تُلازمهم كافة الخدمات الميدانية التي تضمنت تنظيمًا للدخول إلى الواجهة الشريفة والصلاة فيها؛ حيث شرُف 496533 زائرًا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما خلال الأسبوع الماضي.